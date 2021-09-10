Минобороны Казахстана эвакуировало из Афганистана 41 человека

Самолёт Министерства обороны Казахстана доставил из Афганистана в Алма-Ату 35 этнических казахов, а также граждан Казахстана и Киргизии, сообщил вчера, 9 сентября, сайт russian.rt.com.

«Согласно поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сегодня организовано возвращение на историческую родину из Афганистана 35 этнических казахов — кандасов», — сообщили Министерства иностранных дел Казахстана.

Отмечается, что спецборт Министерства обороны Казахстана прибыл из Кабула в аэропорт города Алма-Аты с 41 пассажиром, среди которых также четверо граждан Казахстана, один гражданин Киргизии и один афганец, постоянно проживающий в Казахстане.

2 сентября специальный представитель президента Казахстана по Афганистану Талгат Калиев сообщил, что из Афганистана могут быть эвакуированы более 200 этнических казахов.

Фото: inform.kz