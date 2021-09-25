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Министр нацэкономики презентовал План территориального развития на Высшем совете по реформам

Министр нацэкономики презентовал План территориального развития на Высшем совете по реформам

Асет Иргалиев презентовал План территориального развития Казахстана до 2025 года (далее – План), сообщает пресс-служба Министерства.

На заседании Высшего совета по реформам под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева министр национальной экономики Асет Иргалиев презентовал План территориального развития Казахстана до 2025 года (далее – План), сообщает пресс-служба Министерства. 

«План территориального развития направлен на комплексное развитие регионов, повышение качества и уровня жизни населения, а также на максимальное раскрытие потенциала и формирование новых «точек роста» с учетом конкурентных преимуществ каждого региона», - сказал А.Иргалиев.

Документ предусматривает 5 направлений - институциональное обеспечение, снижение разрывов в базовых госуслугах между регионами, обеспечение межрегиональной территориальной связанности, развитие конкурентных преимуществ регионов и пространственное развитие внутри регионов.

В настоящее время разрабатывается законодательная основа для развития агломераций и местного самоуправления. С учетом международного опыта и на примере стран ОЭСР разрабатываются новые стандарты административно-территориального устройства.

Планом предполагается интеграция регионов через формирование единого инфраструктурного каркаса. Кроме того, развитие экономики регионов будет происходить с учетом их конкурентных преимуществ.

Фото: akorda.kz

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