Министр нацэкономики презентовал План территориального развития на Высшем совете по реформам

На заседании Высшего совета по реформам под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева министр национальной экономики Асет Иргалиев презентовал План территориального развития Казахстана до 2025 года (далее – План), сообщает пресс-служба Министерства.

«План территориального развития направлен на комплексное развитие регионов, повышение качества и уровня жизни населения, а также на максимальное раскрытие потенциала и формирование новых «точек роста» с учетом конкурентных преимуществ каждого региона», - сказал А.Иргалиев.

Документ предусматривает 5 направлений - институциональное обеспечение, снижение разрывов в базовых госуслугах между регионами, обеспечение межрегиональной территориальной связанности, развитие конкурентных преимуществ регионов и пространственное развитие внутри регионов.

В настоящее время разрабатывается законодательная основа для развития агломераций и местного самоуправления. С учетом международного опыта и на примере стран ОЭСР разрабатываются новые стандарты административно-территориального устройства.

Планом предполагается интеграция регионов через формирование единого инфраструктурного каркаса. Кроме того, развитие экономики регионов будет происходить с учетом их конкурентных преимуществ.

Фото: akorda.kz