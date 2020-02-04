Министерством финансов РК начата работа по оптимизации бюджета
В рамках реализации поручений Главы государства Министерством финансов начата работа по анализу расходов бюджета для дальнейшего их сокращения
В рамках реализации поручений Главы государства Министерством финансов начата работа по анализу расходов бюджета для дальнейшего их сокращения.
Сокращению подлежат расходы республиканского и местных бюджетов, а также расходы субъектов квазигосударственного сектора.
Анализ расходов проводится по следующим направлениям:
- расходы на проведение различных конференций, семинаров и других мероприятий;
- приобретение дорогостоящего транспорта и мебели;
- расходы на строительство, по которым не полный пакет документов и низкая отдача;
- прочие непродуктивные расходы.
Для обеспечения прозрачности проводимой работы готовы рассмотреть все предложения и инициативы общественности.
Все вопросы и предложения просим отправлять на эл. адрес: aizh.umirbekova@minfin.gov.kz или позвонить на номер 8 (7172) 74-33-47 - Умирбекова Айжан или же оставить на наших официальных страницах:
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