Министерством финансов РК начата работа по оптимизации бюджета

В Казахстане вступил в силу мораторий на проведение проверок микро- и малого бизнеса на 3 года

Главой государства в Послании народу Казахстана было дано поручение об освобождении на 3 года субъектов микро- и малого бизнеса от налогов на доходы и введению моратория на проверки.