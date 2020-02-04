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Министерство финансов РК
Министерство финансов РК
Сегодня, в 5:21

Министерством финансов РК начата работа по оптимизации бюджета

В рамках реализации поручений Главы государства Министерством финансов начата работа по анализу расходов бюджета для дальнейшего их сокращения.

Сокращению подлежат расходы республиканского и местных бюджетов, а также расходы субъектов квазигосударственного сектора.

Анализ расходов проводится по следующим направлениям:

  • расходы на проведение различных конференций, семинаров и других мероприятий;
  • приобретение дорогостоящего транспорта и мебели;
  • расходы на строительство, по которым не полный пакет документов и низкая отдача;
  • прочие непродуктивные расходы.

Для обеспечения прозрачности проводимой работы готовы рассмотреть   все предложения и инициативы общественности.

Все вопросы и предложения просим отправлять на эл. адрес: aizh.umirbekova@minfin.gov.kz или позвонить на номер 8 (7172) 74-33-47 - Умирбекова Айжан или же оставить на наших официальных страницах:

Сайт: www.minfin.gov.kz/

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