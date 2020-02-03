Министерством финансов начата работа по оптимизации бюджета

В рамках реализации поручений Главы государства Министерством финансов начата работа по анализу расходов бюджета для дальнейшего их сокращения.

Сокращению подлежат расходы республиканского и местных бюджетов, а также расходы субъектов квазигосударственного сектора.

Анализ расходов проводится по следующим направлениям: