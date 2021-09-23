Министерство образования Казахстана лишило лицензии еще один алматинский университет

Университет иностранных языков и деловой карьеры в г.Алматы лишен генеральной лицензии. Ранее МОН РК сообщал о том, что вуз на грани закрытия и лишения генеральной лицензии. По итогам повторной проверки из 46 пунктов проверочного листа выявлены нарушения по 39 пунктам, сообщили в пресс-службе Министерства.

Университету предоставили время для устранения всех несоответствий, однако вуз не смог улучшить качество образовательных услуг, больше занимался судебными разбирательствами с Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.

В итоге решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г.Алматы вуз лишен генеральной лицензии.

Также решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям г.Алматы от 18 августа 2021 года вуз привлечен к административной ответственности за неисполнение предписания.

«Мы даем вузам время для устранения нарушений, однако они не спешат это делать. В связи с этим позже мы применяем уже более жесткие меры. Важно сделать так, чтобы вузы улучшили условия обучения, образовательные программы и в целом подход к обучению студентов тем или иным профессиям. Иначе вузы так и будут выдавать дипломы, не предоставляя при этом качественные знания. К примеру, в Университете иностранных языков и деловой карьеры не сформирована внутренняя система обеспечения качества образования. Анализ образовательных программ, индивидуальных учебных планов показал большие различия в освоении кредитов по тем или иным дисциплинам. Соответственно обучающиеся осваивают дисциплины не в полном объеме. По результатам тестирования 90% студентов не преодолели пороговый уровень», – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Согласно законодательству в случае лишения вуза лицензии обучающиеся могут перевестись в другие университеты, не дожидаясь завершения семестра. Призываем студентов, родителей и работодателей обращать внимание на качество образовательных услуг, оказываемых высшими учебными заведениями.

Фото: yandex.ru