Министерство энергетики РК скорректировало график поставок нефти на январь 2020 года

16 января 2020 года при приеме нефти АО «СНПС - Актобемунайгаз» в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции, выкипающей до 204°С.

В тот же день был остановлен прием нефти от АО «СНПС - Актобемунайгаз» до урегулирования им вопросов качества сдаваемой нефти.

По состоянию на 22 января 2020 года прием нефти от АО «СНПС - Актобемунайгаз» не возобновлен. АО «СНПС - Актобемунайгаз» готовит резервуар под налив чистой нефти для сдачи в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл».

Учитывая снижение объемов сдачи нефти для транспортировки по системам магистральных нефтепроводов, Министерством энергетики РК скорректирован график поставок нефти на январь 2020 года на НПЗ РК и на экспорт. В частности, снижен экспорт для казахстанских производителей в направлении Китая. Высвобожденные объемы перенаправлены для загрузки ПКОП. Также изменен график загрузки ПНХЗ.

В настоящий момент транспортировка по системам магистральных нефтепроводов осуществляется согласно скорректированному графику.