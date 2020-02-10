Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Finance.kz
Finance.kz
Вчера, в 8:37

Минфин начал подсчитывать ущерб от беспорядков в Жамбылской области

Сумма ущерба, нанесенного в результате конфликта в Кордайском районе Жамбылской области, а также кому именно и как будут компенсировать убытки, станет известна по результатам работы правительственной комиссии в ближайшие дни. Об этом журналистам 10 февраля сообщил первый вице-премьер, министр финансов Алихан Смаилов.

Он отметил, что есть специальные резервы на случай ЧС в правительстве и местном бюджете. По словам министра, часть денег может быть выделена из обоих источников.

«Сначала правительственная комиссия должна завершить свою работу, сформулировать соответствующие предложения, после чего будет принято решение о том, какой вид ущерба, насколько и за счет каких источников будет профинансирован. Это вопросы финансирования не только из местного бюджета, но и тех республиканских организаций, которые там находятся. Есть график текущего финансирования, но сейчас, скорее всего, потребуются дополнительные средства, какие средства, на какие цели и в каких объемах, это будет решено в ближайшие дни по итогам работы правительственной комиссии», - сказал он.

Глава Минфина сообщил, что именно комиссия будет решать вопросы компенсации погибшим.

Напомним, в минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка местных жителей. В результате возникли массовые беспорядки, которые перекинулись в села Аухатты и Булар батыр. По последним данным, после беспорядков за медицинской помощью обратились 165 человек, 10 человек погибли. Были сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны десятки человек....
 

Источник: kursiv.kz

Finance.kz
Finance.kz
Более 924 млн тенге перечислили плательщики ЕСП в 2019 году
Более 924 млн тенге перечислили плательщики ЕСП в 2019 году
В период с 1 января 2019 - 31 января 2020 года 297 тыс. неформально занятых граждан плательщики Единого совокупного платежа, произвели 562,3 тыс. платежей на общую сумму 924,1 млн тенге.
Сегодня, в 8:03
Почти 100 звонков в день обрабатывает оператор Контакт-центра КГД
Почти 100 звонков в день обрабатывает оператор Контакт-центра КГД
Об этом стало известно в ходе встречи членов Комитета по финансам и бюджету Сената РК с сотрудниками Комитета государственных доходов.
Сегодня, в 5:41
В январе 2020 года позитивная динамика во всех базовых отраслях экономики обеспечила 3,6% роста ВВП РК
В январе 2020 года позитивная динамика во всех базовых отраслях экономики обеспечила 3,6% роста ВВП РК
На заседании Правительства под председательством Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь 2020 года.
Сегодня, в 5:11
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения