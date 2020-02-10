Минфин начал подсчитывать ущерб от беспорядков в Жамбылской области

Сумма ущерба, нанесенного в результате конфликта в Кордайском районе Жамбылской области, а также кому именно и как будут компенсировать убытки, станет известна по результатам работы правительственной комиссии в ближайшие дни. Об этом журналистам 10 февраля сообщил первый вице-премьер, министр финансов Алихан Смаилов.

Он отметил, что есть специальные резервы на случай ЧС в правительстве и местном бюджете. По словам министра, часть денег может быть выделена из обоих источников.

«Сначала правительственная комиссия должна завершить свою работу, сформулировать соответствующие предложения, после чего будет принято решение о том, какой вид ущерба, насколько и за счет каких источников будет профинансирован. Это вопросы финансирования не только из местного бюджета, но и тех республиканских организаций, которые там находятся. Есть график текущего финансирования, но сейчас, скорее всего, потребуются дополнительные средства, какие средства, на какие цели и в каких объемах, это будет решено в ближайшие дни по итогам работы правительственной комиссии», - сказал он.

Глава Минфина сообщил, что именно комиссия будет решать вопросы компенсации погибшим.

Напомним, в минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла групповая драка местных жителей. В результате возникли массовые беспорядки, которые перекинулись в села Аухатты и Булар батыр. По последним данным, после беспорядков за медицинской помощью обратились 165 человек, 10 человек погибли. Были сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны десятки человек....



Источник: kursiv.kz