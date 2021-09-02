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02.09.2021

Минфин Казахстана в июле разместил ценные бумаги на сумму 311,98 млрд тенге

Минфин Казахстана в июле разместил ценные бумаги на сумму 311,98 млрд тенге

В июле 2021 года Министерство финансов Республики Казахстан осуществило размещение долгосрочных (МЕУКАМ) государственных ценных бумаг на сумму 311,98 млрд тенге.

В июле 2021 года Министерство финансов Республики Казахстан осуществило размещение долгосрочных (МЕУКАМ) государственных ценных бумаг на сумму 311,98 млрд тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка РК. Всего в июле 2021 года было размещено 17 выпусков облигаций, на которых были размещены государственные ценные бумаги со сроками до погашения от 2,8 до 13,6 лет. Средневзвешенная доходность по ним составила от 10,07% до 10,75% годовых.

Объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении в июле 2021 года увеличился на 2,13% и составил 10 207,7 млрд тенге.

На конец июля кривая доходности демонстрировала рост доходности в сегменте до 4 лет, при этом в сегменте выше 4 лет наблюдалось снижение доходности по сравнению с уровнем конца июня 2021 года.

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Министерство финансов РККазахстан
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