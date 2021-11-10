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Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2021-2022 гг.

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2021-2022 гг.

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране на 2021 год на 0,1 млн б/с - до 11,1 млн б/с, следует из прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).

В октябре добыча нефти в США составила в среднем 11,4 млн б/с по сравнению с 10,7 млн б/с в сентябре в результате увеличения добычи после сбоев из-за урагана Ида. "Мы прогнозируем, что в декабре добыча вырастет до 11,6 млн б/с. Мы ожидаем, что годовая добыча в среднем составит 11,1 млн б/с в 2021 году и увеличится до 11,9 млн б/с в 2022 году по мере роста добычи трудноизвлекаемой нефти в США", - пишет EIA.

При этом рост добычи будет происходить в основном за счет увеличения количества буровых установок на суше, что, как ожидает EIA, компенсирует темпы падения добычи.

В октябрьском обзоре EIA ожидал добычу США в следующем году в объёме 11,7 млн б/с.

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СШАНефть
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