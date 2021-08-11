Microsoft подала протест в Счётную палату против контракта AWS и Агентства национальной безопасности на $10 млрд

Amazon Web Services выиграла контракт на $10 млрд на проект WildandStormy Агентства национальной безопасности (АНБ). Microsoft подала протест в Счётную палату США с требованием пересмотреть договор, сообщает The Verge.

Microsoft считает, что АНБ провело недостаточную оценку. Агентство заявило, что «отреагирует на протест в соответствии с федеральными постановлениями». Счётная палата должна принять решение 29 октября 2021 года.

WildandStormy — это проект, который должен обеспечить хранение данных разведки, обработку и анализ информации на коммерческих серверах.

В июле 2020 года Пентагон отозвал контракт JEDI с Microsoft на $10 млрд на фоне протеста Amazon.