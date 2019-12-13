Мгновенные Kaspi-переводы юрлицам намерен начать отслеживать минфин РК с 2020 года

Мгновенные Kaspi-переводы юридическим лицам намерено начать отслеживать министерство финансов Казахстана с 2020 года, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Касательно предпринимательской деятельности, то она должна быть прозрачной и добросовестной. Предприниматели в соответствии с законодательством обязаны выдавать фискальные чеки, а с 1 января 2020 года использовать онлайн контрольно-кассовые машины (ККМ). В настоящее время МФ (министерством финансов – КазТАГ) прорабатывается вопрос администрирования доходов предпринимателей, применяющих систему мгновенных переводов в своем бизнесе. К примеру, через объединение онлайн-ККМ и POS-терминалов с функционалом автоматического заполнения и отправки налоговой отчетности. Такой пилот совместно с Kaspi банком будет проведен в следующем году», - говорится в ответе первого вице-премьера – министра финансов Казахстана Алихана Смаилова на запрос группы депутатов мажилиса.

Он отметил, что у населения и бизнеса обретают все большую популярность системы мгновенных переводов «в связи с отсутствием комиссий за осуществление переводов, легкостью и удобством использования».

«Рост безналичных платежей также способствует снижению теневой экономики. В свою очередь, на сегодняшний день МФ не планируется взимание каких-либо дополнительных платежей или налогов от таких переводов, а также проведение проверок безналичных переводов физических лиц», - заверил первый замглавы кабмина.

Он добавил, что в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева с 1 января 2020 года субъекты микро и малого бизнеса, применяющие специальный налоговый режим на основе патента или упрощенной декларации «будут освобождены от уплаты налогов и проверок на три года».

«Вместе с тем следует отметить, что предстоящее освобождение от уплаты налогов не освобождает субъектов микро и малого бизнеса от декларирования доходов», - добавил Смаилов.

Напомним, ранее вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил, что часть электронных денежных переводов, которые с помощью банков совершают казахстанцы, должна облагаться налогом, так как приносит доход.

Позже депутат мажилиса парламента Азат Перуашев потребовал отменить введение налогообложения на операции по платежным картам, а 14 ноября первый заместитель премьер-министра – министр финансов РК Алихан Смаилов пояснил, что возглавляемое им ведомство не планирует взимать дополнительные платежи или налоги от безналичных переводов.

15 ноября ситуацию прокомментировал Токаев, который отметил, что указанный вопрос «очень волнует общество в последние дни, так как благодаря своему удобству система моментальных переводов некоторых банков становится все более популярной среди населения». Президент подчеркнул, что проблема требует тщательной проработки государственными органами. По этой причине Токаев поручил снять вопрос с повестки дня.