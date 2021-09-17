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В прошлую пятницу, в 10:16

МФЦА зарегистрировал на своей площадке 1000-го участника

МФЦА зарегистрировал на своей площадке 1000-го участника

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) сообщает о том, что зарегистрировал на своей площадке 1000-ую компанию.

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) зарегистрировал на своей площадке 1000-ую компанию. Таким образом, финансовый центр опередил ранее намеченные показатели, сообщает пресс-служба Центра. 

Стоит отметить, что МФЦА был выбран компаниями из 57 стран мира. В топ 10 по количеству регистраций вошли: Казахстан, КНР, РФ, США, Сингапур, Великобритания, Индия, ОАЭ, Турция и Королевство Нидерландов. В 2020 году регистрация компаний в МФЦА полностью перешла в онлайн формат, при этом период регистрации сократился с 7 до 1 дня.

1000-й стала компания, предоставляющая услуги в области ИТ. Всего на данный момент уже более 50 технологических, ИКТ и финтех компаний мира зарегистрировались в юрисдикции МФЦА, в том числе такие, как Amazon Data Services Kazakhstan Limited, Minebest, Bitfury и др.

Фото: 365info.kz

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