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inbusiness.kz
inbusiness.kz
04.12.2019

МФЦА за два года привлек $2,5 млрд портфельных инвестиций

По словам управляющего Международным финансовым центром "Астана" Кайрата Келимбетова, через платформу биржи за тот период 2018-2019 гг. было привлечено порядка $2,5 млрд портфельных инвестиций, в том числе долгового капитала свыше 2 млрд и акционерного капитала $216 млн.  

"Как вы знаете, на платформе биржи МФЦА прошло IPO "Казатомпрома", были привлечены соответствующие 129 млн долларов. Прошло IPO крупнейшего коммерческого банка – Халык банка, тоже было привлечено через платформу $66 млн, и впервые российская горнорудная компания "Полиметалл", до этого которая была листингована в Лондоне, она тоже привлекла $20 млн на нашей платформе", – рассказал он.  

Всего за неполный год привлекла биржа $216 млн, добавил Келимбетов.  

«Это больше чем за последние три года в целом в Казахстане в рамках портфельных инвестиций. Было привлечено прямых иностранных инвестиций 134 млн долларов, и компании, которые уже начали размещаться в МФЦА, анонсировали в ближайшие три года инвестировать 3,5 млрд долларов. То есть в целом, если посчитать затраты государства и те инвестиции, которые привлекаются, то баланс в нашу пользу», – подчеркнул он. 

По словам Келимбетова, на ближайшие три года в среднем бюджет госфинансирвоания МФЦА составит порядка 10-11 млрд тенге.

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