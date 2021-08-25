Международный валютный фонд выделил Казахстану 1,57 млрд долларов США

23 августа 2021 года вступило в силу решение Совета управляющих Международного валютного фонда (МВФ) касательно общего распределения специальных прав заимствования (далее – СДР) на сумму эквивалентную 650 млрд долларов США (около 456 млрд СДР). Казахстану было выделено 1,11 млрд СДР на сумму, эквивалентную 1,57 млрд долларов США, сообщается в пресс-центре Нацбанка Казахстана.

Одиннадцатое по счету распределение является крупнейшим распределением СДР в истории МВФ, которое, по оценкам экспертов, положительно отразится на улучшении устойчивости и стабильности мировой экономики.

Решение МВФ о распределении СДР принято в целях предоставления дополнительной ликвидности в глобальную экономику для финансирования долгосрочных нужд стран – членов МВФ. Выделение этих средств послужит также стимулом для восстановления мировой экономики после пандемии.

Дополнительный выпуск СДР распределен между странами – членами МВФ пропорционально их квотам в организации. При этом страны – члены вправе использовать распределенные СДР по своему усмотрению. СДР, являясь частью валютных резервов, могут храниться или обмениваться в целях получения свободно конвертируемой валюты от других стран-членов. Кроме того, страны-члены с прочными позициями по внешнеэкономическим операциям могут добровольно передать распределенные СДР для помощи более бедным и уязвимым странам в целях восстановления их экономики после кризиса.

СДР представляют собой международный резервный актив, созданный МВФ, который дополняет международные резервы страны. Стоимость СДР устанавливается МВФ ежедневно на основе 5 валют, входящих в корзину СДР (доллар США, японская иена, евро, фунт стерлингов и китайский юань).

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