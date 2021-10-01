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01.10.2021

Международный валютный фонд выделил Эквадору кредит в $1,5 млрд на восстановление экономики

Международный валютный фонд выделил Эквадору кредит в $1,5 млрд на восстановление экономики

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил запрос Эквадора о предоставлении финансовой помощи в размере $1,5 млрд.

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил запрос Эквадора о предоставлении финансовой помощи в размере $1,5 млрд на восстановление экономики, пострадавшей от последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг газета El Comercio.

$800 млн будут направлены сразу, остальная часть кредита - до конца следующего года. По данным представителей фонда, второй квартал прошлого года был крайне сложным для экономики Эквадора. В настоящий момент наблюдается ее постепенное восстановление благодаря возобновлению экспорта.

Первый случай заражения коронавирусом в Эквадоре был зарегистрирован 29 февраля прошлого года. В марте 2020 года власти страны приняли решение ввести режим чрезвычайного положения и закрыть границы, в мае некоторые ограничения были ослаблены. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в республике превысило 509 тыс., число летальных исходов - 32 тыс.

Фото: ria.ru

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