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Национальный банк РК
Вчера, в 4:46

Международные резервы достигли 29,31 млрд долларов

Международные резервы по состоянию на 31 января 2020 года составили 29,31 млрд долларов, увеличившись за месяц на 352 млн долларов (+1,2%). 

Положительная переоценка портфеля золота из-за роста цены на ценный металл и покупки физического аффинированного золота привели к увеличению золотовалютных запасов, несмотря на погашение госдолга и снижение остатков на валютных счетах банков второго уровня в Национальном Банке. 

При этом, активы в свободно конвертируемых валютах уменьшились на 415 млн долларов (-4,1%) до 9,67 млрд долларов. Активы в золоте увеличились за прошедший месяц на 768 млн долларов (+4,1%) до 19,64 млрд долларов. Это произошло за счет роста цены на золото на 4% и покупок в рамках приоритетного права. 

В этом году Национальный Банк продолжит продажу золота в пользу Национального фонда в рамках новой Концепции. В январе было продано в Национальный фонд 2 тонны золота на сумму 100 млн долларов. 

Валютная часть резервов в прошедшем месяце уменьшилась. Это связано с погашением государственного долга и снижением остатков на валютных счетах банков второго уровня в Национальном Банке.

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