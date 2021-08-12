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Национальный банк РК
Национальный банк РК
12.08.2021

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг Казахстана

11 августа международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Казахстана с уровня «Ваа3» до уровня «Ваa2», прогноз «Стабильный».

Решение Moody's по повышению рейтинга обусловлено эффективностью проводимой макроэкономической политики и достаточным уровнем суверенных активов страны, что формирует существенную устойчивость национальной экономики, соответствующей аналогичным показателям группы стран с рейтингом «Ваa2».

Moody’s отмечает, что проведение денежно-кредитной политики Национального Банка Казахстана в рамках режима инфляционного таргетирования и плавающего обменного курса поддерживает макроэкономическую и внешнюю устойчивость Казахстана.

Несмотря на сопоставимость прошлогоднего снижения цен на нефть с шоком цен на нефть в 2014-2016 годах, инфляция и внутренние процентные ставки были гораздо более заякоренными, что позволило кредитам в том числе с помощью государственных стимулов расшириться и поддержать экономическую активность. Данные результаты свидетельствуют о повышении доверия к макроэкономической политике.

По мнению Moody's, планируемое введение нового фискального правила будет содействовать аккумулированию средств в Национальном фонде, контролю за уровнем государственных расходов, проведению контрцикличной бюджетной политики, что обеспечит фискальную гибкость.

Moody's ожидает рост экономики Казахстана на уровне 3,5-4% в 2021 году и 4-4,5% в 2022 году.

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