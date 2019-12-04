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АО АТФБанк
АО АТФБанк
04.12.2019

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердил рейтинг АТФБанка. Прогноз «Стабильный»

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) АО «АТФБанк» на уровне «B-». Прогноз – стабильный.  

Мнение аналитиков Fitch Ratings основано на том, что АТФБанк имеет  «потенциально меньшие проблемы с качеством активов в отношении капитала», а также «существенные резервы младшего долга в АТФ (10% активов, взвешенных с учетом нормативных требований, на конец 3 квартала 2019 года), которые могут быть использованы для покрытия убытков в случае необходимости». Также  аналитики Fitch отметили улучшение способности АТФБанка покрывать убытки согласно отчету о прибылях и убытках.

Заключение аналитиков агентства учитывает также события, которые произошли на финансовом рынке Казахстана в последние два года.

«Внешние условия для Банка будут оставаться жесткими в течение ближайших нескольких лет. Это ожидаемо. Однако это нисколько не отменяет стратегических задач АТФБанка – скорее расценивается нами как вызов, преодолев который мы еще больше прокачаем уровень своих компетенций на рынке банковских услуг, - отмечает Сергей Коваленко, Председатель Правления АТФБанка.- Банк полностью выполняет все требования регулятора в части пруденциальных нормативов,  уровень ликвидных активов составляет более 270  млрд тенге. Это значит, что банк обладает всеми необходимыми ресурсами, которые позволят нам развиваться дальше в рамках нашей стратегии, а также исполнять свои обязательства перед клиентами своевременно и в полном объеме».

Напомним, что ранее международное агентство Moody’s Investors Service повысило сразу шесть рейтингов АТФБанка, а  другое авторитетное  международное агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги АТФБанка на уровне «B-/B» с прогнозом «Стабильный».

Благодаря устойчивой динамике развития АО «АТФБанк» прочно входит в число крупнейших банков Казахстана. Так согласно данным НБРК на 1 ноября 2019 года АТФБанк занимает 6 место по объему активов, а также 5 место по объему кредитного портфеля и 6 место по объему депозитного портфеля (средства ФЛ и ЮЛ) с долями рынка 5,2%, 6,8% и 4,8% соответственно.

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