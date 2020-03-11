Международное рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило кредитный рейтинг АО «СК «Коммеск-Өмір»

Международное рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости «B-» и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента «bb-» АО «Страховая компания «Коммеск-Өмір». Прогноз данных кредитных рейтингов – стабильный.

Положительным рейтинг-фактором является сила баланса компании, подкрепленная высокой капитализацией и комплексной программой перестрахования при поддержке группы перестраховщиков с хорошей финансовой устойчивостью. Противоположными рейтинг-факторами остается качество инвестиционного портфеля, ограниченного операционной средой финансовых рынков Казахстана, и высококонкурентный страховой рынок.

За счет консолидации рынка в 2018 году объем страховых премий Коммеска увеличился на 38%, и сохранился на этом же уровне в 2019 году. В прошедшем году компания ощутила на себе изменения конъюнктуры рынка, отраженные с одной стороны – в сокращении числа конкурентов, с другой – в снижении покупательной способности населения и сокращении бюджетов на страхование в корпоративном сегменте, в таких условиях Коммеск стремился к сохранению своего портфеля.

Портфель Коммеска в большей степени представлен обязательным страхованием гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. При этом компания активно развивает добровольные виды, диверсифицируя каналы продаж.

В течение последних пяти лет, благодаря инвестиционной деятельности, Коммеск получил доходность капитала в размере 15,5%. Показатели андеррайтингового результата остаются на невысоком уровне, в том числе на финансовый результат компании в 2019 году повлияло увеличение резерва заявленных убытков.

В конце 2019 года Коммеск зарегистрировала дочернюю компанию АО «КСЖ «Сентрас Коммеск Life». A.M. Best ожидает, что новая компания улучшит диверсификацию портфеля Коммеска в будущем. Стратегия развития «Сентрас Коммеск Life» базируется на реализации синергетического эффекта взаимодействия, результатами которого станут доступность и разнообразие продуктов, инновации.

Справка:

АО «СК «Коммеск-Өмір» создано 19 ноября 1991 года – первая страховая компания независимого Казахстана. Обладает лицензиями под первыми номерами на право осуществлять страховую деятельность в отрасли «общее страхование» по обязательным и добровольным видам, а также деятельность по перестрахованию. 17 региональных подразделений располагаются в крупных административных центрах Казахстана. Акции АО «СК «Коммеск-Өмір» с июня 2007 года входят в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».