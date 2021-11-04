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Вчера, в 3:21

Meta запускает программу поощрений для создателей контента

Meta запускает программу поощрений для создателей контента

Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг объявил о запуске поощрительной программы, которая позволит создателям контента зарабатывать больше денег.

Генеральный директор компании Meta Марк Цукерберг объявил о запуске поощрительной программы, которая позволит создателям контента зарабатывать больше денег.

"Мы обновляем наш продукт по подпискам, чтобы создатели смогли зарабатывать больше", - заявил Цукерберг. Продукт компании предполагает возможность настроить платные подписки, используя разделение на бесплатный и премиум-контент, которое могут ввести сами создатели контента.

"Комиссии в размере 30%, взимаемые [американской компанией] Apple, осложняют" рост доходности для создателей контента, в связи с чем Meta решила создать дополнительные возможности для пользователей. Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в магазине приложений App Store, при этом пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за его пределами.

Во-первых, Meta "запускает рекламную ссылку для создателей, предлагающих свои подписки". Когда люди переходят по ней на рекламируемую страницу, все заработанные деньги за вычетом налогов будут направляться создателям контента - в обход дополнительных комиссий.

Кроме того, создатели получат доступ к "адресам электронной почты всех своих новых подписчиков" - Цукерберг не объяснил, распространяется ли это на данные, скрытые в настройках конфиденциальности. Также компания запустит бонусную программу, по которой за каждого нового подписчика будут выплачиваться деньги в рамках инициативы "инвестиций в $1 млрд, объявленной этим летом". Цукерберг не уточнил, распространяется ли нововведение на все социальные сети компании Meta, и не обозначил, будет ли оно действовать лишь на платформах компании Apple.

14 июля Цукерберг объявил, что компания Facebook планирует в 2022 году "выделить более $1 млрд для поощрения создателей контента" для социальных сетей Facebook.

Фото: bbc.com

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