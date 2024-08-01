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01.08.2024

Meta: акции растут, а Цукерберг удваивает расходы на ИИ

Meta: акции растут, а Цукерберг удваивает расходы на ИИ

Выручка и прибыль Meta за второй квартал превзошли прогнозы

Компания Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: META) в среду сообщила о своих доходах за второй квартал, превзойдя оценки Уолл-стрит, что обусловлено высокими показателями в рекламном бизнесе. Выручка компании за второй квартал 2024 года составила 32 млрд долларов, превысив ожидаемые 31 млрд долларов. Прибыль на акцию (EPS) составила 3,10 доллара, что также превзошло консенсус-прогноз в 2,95 доллара.

Рекламный бизнес стимулирует рост. Сила рекламного сегмента Meta стала основным фактором, обусловившим рост доходов. Компания увидела значительный рост расходов на рекламу на своих платформах, включая Facebook и Instagram, поскольку компании продолжали использовать обширную базу пользователей Meta и расширенные возможности таргетинга. Возрождение расходов на цифровую рекламу отражает более широкие тенденции рынка, поскольку компании увеличивают свои маркетинговые бюджеты после пандемии.

Продолжение инвестиций в Reality Labs и ИИ. Несмотря на впечатляющие квартальные результаты, Meta продолжает активно инвестировать в свое подразделение Reality Labs, которое занимается разработкой технологий дополненной и виртуальной реальности (AR/VR). Во втором квартале 2024 года Meta выделила Reality Labs 3 миллиарда долларов.

Более того, Meta ожидает значительного роста капитальных затрат в 2025 году, в первую очередь направленных на искусственный интеллект (ИИ). Генеральный директор Марк Цукерберг подчеркнул, что данные инвестиции имеют решающее значение для сохранения конкурентного преимущества Meta в быстро меняющемся технологическом ландшафте.

Видение Цукерберга в отношении ИИ. Во время отчета о прибылях Цукерберг повторил, что потребуется время, чтобы увидеть существенную отдачу от инвестиций компании в ИИ. Он подчеркнул, что, хотя немедленные финансовые выгоды могут быть не очевидны, долгосрочный потенциал ИИ для преобразования продуктов и услуг Meta огромен. Компания сосредоточена на интеграции ИИ для улучшения пользовательского опыта, улучшения таргетинга рекламы и разработки инновационных инструментов в рамках своей экосистемы.

После объявления о доходах акции Meta выросли на 4%, что отражает уверенность инвесторов в стратегическом направлении компании и ее способности обеспечивать стабильные финансовые результаты. Положительная реакция рынка также указывает на одобрение текущих инвестиций Meta в технологии следующего поколения.

Сильный отчет Meta о доходах за второй квартал подчеркивает устойчивость и стратегическую проницательность компании, особенно в ее основном рекламном бизнесе. Хотя ожидается, что значительные инвестиции в Reality Labs и ИИ повлияют на краткосрочную прибыльность, долгосрочное видение Марка Цукерберга направлено на то, чтобы позиционировать Meta как лидера как в области AR/VR, так и в области инноваций на основе ИИ.

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