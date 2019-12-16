Мэрия Москвы предложила сжигать часть мусора и часть вывозить в другие регионы

16 декабря завершилось публичное обсуждение предложенной схемы обращения с отходами, которую незаметно опубликовали месяц назад.

Власти Москвы предложили новую схему обращения с отходами, по которой часть мусора будет сжигаться на заводах в Подмосковье, а часть - вывозиться в Калужскую, Владимирскую и Тульскую область. Проект схемы опубликовали в середине ноября, 16 декабря завершается его публичное обсуждение, пишут "Ведомости".

В Москве в 2018 году было 7,8 млн т коммунальных отходов, в 2019 году их ожидается 8 млн тонн, в 2020 году - 8,1 млн т, к 2029 году - до 8,5 млн т, пишут "Ведомости" и РБК. В дополнение к этому в год образуется еще почти 4 млн т производственных отходов, строительных и тех, что образуются на водоканалах. Всего за десять лет в городе образуется почти 83 млн т мусора, по оценке авторов схемы.

Неутилизованный мусор из Москвы предлагается свозить на полигоны. Туда отходы будут поступать через строящиеся погрузочно-разгрузочные комплексы мощностью по 1 млн тонн каждый.

Сортировать и перерабатывать столичный мусор будут на 11 подмосковных комплексах переработки отходов. Сейчас построено лишь четыре таких комплекса.

С 2022 году мусор предлагается свозить и на на четыре мусоросжигательных завода, которые построит "дочка" "Ростеха" "РТ-Инвест"".

В 2020 году город выберет оператора, который будет отвечать за отходы. Он будет заниматься всеми отходами Южного, Новомосковского и Троицкого округов, а в остальных - отходами кроме тех, что создают многоквартирные дома. Долгосрочные контракты на работу с мусором таких домов уже заключены с "РТ-инвестом", "Хартией" Игоря Чайки и другими компаниями. Оператор получит тариф – 4277 рублей за 1 т, или около 615 рублей за кубометр мусора.