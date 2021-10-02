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02.10.2021

Merck сообщила о создании таблетки от COVID-19

Merck сообщила о создании таблетки от COVID-19

Транснациональная фармацевтическая компания Merck & Co. заявила, что создала таблетку от коронавирусной инфекции, которая значительно облегчает течение болезни.

Транснациональная фармацевтическая компания Merck & Co. заявила, что создала таблетку от коронавирусной инфекции, которая значительно облегчает течение болезни, передает АР.

Применение этого препарата снижает вероятность госпитализации и летального исхода в два раза.

В ближайшее время Merck обратится к регуляторам США и других стран за регистрацией этого лекарства.

Испытания лекарства Merck и Ridgeback Biotherapeutics проводили на 775 не прививавшихся пациентах с коронавирусной инфекцией разной степени тяжести и из группы повышенного риска из-за хронических заболеваний. Части испытуемых давали плацебо.

Всего 7,3% пациентов, которые приняли лекарство, в течение 30 дней после приема были госпитализированы или скончались. То же самое случилось с 14,1% пациентов, получивших плацебо.

После опубликованных результатов исследования, акции Merck прибавляют более 8% на премаркете.

В ближайшее время фармкомпания намерена запросить разрешение на использование препарата в США и во всем мире, пишет Yahoo Finance.

В свою очередь данная новость обрушила акции производителей вакцин, пишет Markets Insider. Акции Moderna и BioNTech падали на 16%, а бумаги Novavax, разрабатывающей собственную вакцину против COVID-19, рухнули на 26%. В то же время более известные производители вакцин с диверсифицированным портфелем лекарств, такие как Pfizer  и Johnson & Johnson, упали на 3% и 2% соответственно.

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