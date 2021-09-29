Мэнни Пакьяо завершил карьеру боксера

Прославленный филиппинский боксер, единственный чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо официально объявил о завершении своей боксерской карьеры, начатой в далеком 1995 году.

«Спасибо самом лучшим фанатам и самому лучшему спорту в мире! — написал Пакьяо в своем официальном аккаунте. — Спасибо за все прекрасные воспоминания. Это самое тяжелое решение, которое я когда-либо принимал, но я примирился с этим. Преследуйте свои мечты, упорно трудитесь и увидите, что произойдет. Прощай бокс».

Свой первый чемпионский титул Пакьяо завоевал в 1998 году в наилегчайшем весе, а в 2010 году стал чемпионом мира первом среднем весе и владел титулом чемпиона мира в четырех разных десятилетиях. Он несколько раз признавался Боксером года по версии журнала The Ring и Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе, а также Боксером десятилетия.

«Даже я поражен тем, чего добился, — сказал Пакьяо в видео в соцсетях. — Единственный боксер, становившийся чемпионом мира в четырех разных десятилетиях и ставший самым возрастным чемпионом мира в истории полусреднего веса».

«Мне сложно принять, что моя боксерская карьера подошла к концу. Сегодня я объявляю об уходе из бокса. Никогда не думал, что этот день придет. И вешая перчатки на гвоздь, я хочу поблагодарить весь мир, особенно, филиппинцев, за то, что поддерживали Мэнни Пакьяо».

«Прощай бокс. Спасибо, что изменил мою жизнь. Ты дал мне шанс выйти из нищеты. Благодаря тебе, я имел возможность вдохновлять людей по всему миру. Благодаря тебе, у меня была возможность изменить больше жизней. Я никогда не забуду то, что я сделал и чего добился в своей жизни. Не могу поверить, что только что услышал свой финальный гонг».

Недавно 42-летний Пакьяо, который начал политическую карьеру на Филиппинах в 2007 году, объявил, что будет баллотироваться на пост президента страны на выборах в мае следующего года.

Фото: Inquirer Sport