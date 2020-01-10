Механизмы вовлечения населения в продуктивную занятость усовершенствованы в Казахстане

С 1 января 2020 года вступили в силу нововведения в Государственную программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», разработанные по поручению Главы государства для совершенствования механизмов содействия занятости.

Для повышения эффективности затрат бюджета пересмотрен механизм проведения краткосрочного профессионального обучения. Теперь оно будет осуществлятся по заявкам работодателей, гарантирующих трудоустройство обученных лиц.

Внедрен механизм по профессиональной подготовке работающих по трудовому договору при условии софинансирования работодателем не менее 50% стоимости курсов переподготовки. Данная мера даст возможность работающим по трудовому договору получить образование на всех этапах трудовой жизни, а также увеличит заинтересованность работодателей в приобретении их работниками новых знаний и навыков.

Для вовлечения членов многодетных и малообеспеченных семей в предпринимательство микрокредиты им будут предоставляться на льготных условиях с процентной ставкой не более 4% годовых, сроком до 7 лет.

Кроме этого, установлен единый размер государственных грантов для всех категорий населения – 200 МРП. При этом члены многодетных и малообеспеченных семей имеют право получить гранты без предварительного обучения.

Пересмотрены меры государственной поддержки молодежи. Дополнительно к молодежной практике с 2020 года внедрены два новых инструмента: проекты «Первое рабочее место» и «Контракт поколений».

Проект «Первое рабочее место» позволит гражданам в возрасте не старше 29 лет, в том числе категории NEET (не учащиеся, не работающие и не повышающие квалификацию), не имеющим опыта работы, выпускникам организаций образования, трудоспособным инвалидам, трудоустроиться на первое рабочее место.

Проект «Контракт поколений» предусматривает трудоустройство с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста.

Для расширения охвата граждан, желающих участвовать в добровольном переселении, в число регионов выбытия переселенцев включен г. Алматы. В регионы приема переселенцев дополнительно включены Акмолинская и Карагандинская области, что позволит не только обеспечить трудодефицитные регионы необходимыми трудовыми ресурсами, но и предоставит дополнительную возможность выбора места жительства для переселенцев.

В целях обеспечения переселенцев жильем предлагается распространить механизм строительства и приобретения (выкупа) жилых домов на все регионы страны. При этом оператором программы «Еңбек» по вопросам строительства жилья для переселенцев из трудоизбыточных регионов определяется Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Вышеуказанные меры дадут возможность вовлечь в экономическую деятельность большее количество граждан из числа социально-уязвимых слоев населения, в том числе категории NEET.