Медицинское страхование охватывает 99% населения Турции. Об этом сообщил в рамках проходящего в Нур-Султане форума "ОСМС: Трансформация казахстанской медицины" приглашенный эксперт из Турции, генеральный директор по страховым премиям Института социального обеспечения Саваш Алич.

В частности, он рассказал об истории реформирования турецкой системы здравоохранения и этапах внедрения системы универсального медицинского страхования (UHI).

До реформы социального обеспечения в 2008 году в стране существовало 3 основных института социального обеспечения: Институт социального страхования (для работодателей), Пенсионный фонд самозанятости (для самозанятых) и Пенсионный фонд (для гражданских лиц). После реформы сферы социального обеспечения эти учреждения объединили в одну организацию под названием Институт социального обеспечения. Была создана единая система социального страхования и медицинского страхования для всех.

Система универсального медицинского страхования в 2012 году стала обязательной. Таким образом, люди, не охваченные социальным страхованием, получают возможность воспользоваться услугами всеобщего медицинского страхования, отметил спикер.

UHI финансируется не только страховыми премиями, но и государством.

Саваш Алич отметил как один их положительных результатов внедрения медицинского страхования среднегодовой рост числа посещений людей медицинских работников. Если в 2002 году показатель составлял 3,2 посещения, то в 2018 году показатель возрос до 8,12.

В настоящее время всеобщее медицинское страхование охватывает 99% населения Турции (включая иностранцев с видом на жительство и беженцев). На начальном этапе внедрения медстрахования данный показатель составлял 70%. Общий бюджет UHI в 2019 году превысил 100 млрд турецких лир.

Отмечая важное значение внедрения ОСМС в Казахстане, турецкий гость отметил, что "изменения и новшества – это всегда нелегкий процесс". Вместе с тем он выразил уверенность в том, что наша страна достойно пройдет этот этап реформирования здравоохранения.