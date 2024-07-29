McAfee расширяет партнерство с Samsung для улучшения кибербезопасности

Данное сотрудничество, которому уже десятый год, направлено на обеспечение улучшенной защиты от онлайн-угроз, защиту конфиденциальности, личности и личной информации потребителей на ряде устройств Samsung.

Партнерство гарантирует, что смартфоны Samsung, включая новейшие Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24, Galaxy S24+, серии Galaxy Tab S9, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Z Fold6, поставляются с предустановленным программным обеспечением безопасности McAfee. Кроме того, ПК и планшеты Samsung также получают преимущества от этой улучшенной защиты.

Расширенные функции безопасности. Решения безопасности McAfee на базе искусственного интеллекта предназначены для борьбы с ростом фишинговых атак и других онлайн-угроз, генерируемых искусственным интеллектом. Приложение McAfee Security, доступное через Galaxy Store, включает такие функции, как McAfee Total Protection™, которая обеспечивает надежную антивирусную и антифишинговую защиту.

Преимущества для пользователей. Благодаря партнерству пользователи Samsung могут с уверенностью пользоваться такими онлайн-активностями, как банковские операции, покупки и общение в социальных сетях, зная, что они защищены одним из ведущих имен в области кибербезопасности. Данная ситуация особенно важна, поскольку недавнее исследование McAfee Mobile Threat Survey показало, что 90% людей во всем мире обеспокоены защитой своей конфиденциальности и личности в Интернете.

Влияние на кибербезопасность. Расширенное партнерство подчеркивает растущую важность кибербезопасности в цифровом мире. По мере развития киберугроз интеграция передовых мер безопасности в повседневные устройства становится необходимой. Постоянное внимание McAfee к использованию искусственного интеллекта для улучшения своих предложений по безопасности согласуется с обязательством Samsung по обеспечению безопасного пользовательского опыта, что делает данное партнерство значительным шагом на пути к укреплению глобальных стандартов кибербезопасности.