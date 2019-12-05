Мажилис одобрил программу инвестиционного резидента МФЦА

По словам министра финансов Алихана Смаилова, документ предусматривает введение таких новых понятий, как «инвестиционный резидент» и «программа инвестиционного налогового резидентства» в Казахстане.



«В Казахстане предлагается применить программу инвестиционного налогового резидентства на базе МФЦА, которая предполагает получение инвестиционной визы и налогового резидентства страны. Целью программы инвестиционного налогового резидентства является привлечение инвестиций в обмен на получение инвестором и членами его семьи многократной въездной визы в Республику Казахстан», – говорит он.

Смаилов продолжил, что в программе определяются объемы и инструменты инвестирования, процедура получения инвестиционного налогового резидентства.

Кроме того, для получения статуса инвестиционного резидента МФЦА потенциальный иностранный инвестор должен пройти проверку в офисе центра «на благонадежность и соответствие требованиям, установленным Конституционным законом о МФЦА».

«То есть он не должен являться гражданином Казахстана в течение предшествующих 20 лет и не являлся резидентом РК в целях налогообложения в течение 20 лет, предшествующих первичному обращению. После прохождения проверки потенциальный иностранный инвестор должен осуществить инвестиции на сумму не менее $60 тыс. в различные инструменты МФЦА, и только после этого он становится инвестиционным резидентом», – объяснил глава Минфина.

При этом инвестиционный резидент центра вправе получить въездную визу сроком до пяти лет по ходатайству МФЦА.

«Далее по истечении 90 дней нахождения в стране и уплаты обязательного ежегодного платежа в бюджет государства 7 тыс. МРП, или 17,7 млн тенге на 2019 год, инвестор получает право на освобождение от уплаты ИПН по доходам из источников за пределами Республики Казахстан. Важно отметить, что доходы, возникшие внутри страны, будут облагаться налогом, согласно Налоговому кодексу, а доходы, имеющие зарубежное происхождение, облагаться налогом не будут», – резюмировал Смаилов.