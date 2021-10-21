Мажилис одобрил прогноз социально-экономического развития страны на пять лет

Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проекты законов «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РК.

«Реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9% в 2022 году. В 2026 году он достигнет 5,2%. Номинальный ВВП составит 87,1 трлн тенге в 2022 году, а в 2026 году - 119,9 трлн тенге», - сказал на пленарном заседании Мажилиса министр национальной экономики РК Асет Иргалиев.

Как сообщил глава МНЭ, проект республиканского бюджета сформирован при цене на нефть 60 долларов за баррель. Добыча нефти увеличится с 87,9 млн тонн в 2022 году до 107,4 млн тонн в 2026 году. Экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне 60,1 млрд долларов и к 2026 году увеличится до 79,8 млрд долларов. Импорт товаров увеличится с 40,8 млрд долларов в 2022 году до 43,4 млрд долларов в 2026 году.

Целевой коридор годовой инфляции в 2022 году сохранен в пределах 4-6%, в 2023-2024 годах - 4-5%, в 2025-2026 годах - 3-4%.Таким образом, поступления по прогнозам без учета трансфертов составят в 2022 году 9,2 трлн тенге, в 2023 году -9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге.

В рамках проекта закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2022-2024 годы А. Иргалиев предложил направить гарантированный трансферт в 2022 году в размере 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге и в 2024 году - 2 трлн тенге на финансирование социальных обязательств.

Также предлагается в 2022 году привлечь целевой трансферт из Нацфонда в размере 550 млрд тенге, в 2023-2024 годах до 400 млрд тенге ежегодно.Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге и в 2024 году - 16 трлн тенге.

«В целях устойчивого и качественного развития национальной экономики будут приняты меры по сохранению макроэкономической стабильности», - заключил Асет Иргалиев.