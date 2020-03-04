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Вчера, в 17:34

Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с выборов президента США

Миллиардер Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с праймериз демократической партии и, таким образом, прекратил участие в выборах президента США 2020 г. после неудачных результатов по итогам голосования в «супервторник». Блумбергу удалось получить территориальное лидерство только в Американском Самоа – зарубежной территории США на 350 избирателей. Объявляя о своем решении, Блумберг призвал своих сторонников поддержать Джо Байдена, у которого, по его словам, самые большие шансы победить действующего президента Дональда Трампа в ноябре 2020 г.

Майкл Блумберг запустил свою избирательную кампанию всего три месяца назад и с тех пор потратил на нее как минимум $687 млн, включая $550 млн на рекламу, пишет Bloomberg.

Бывший мэр Нью-Йорка сделал ставку на хороший результат на праймериз в «супервторник», когда почти треть делегатов от демократов выбирают своего кандидата, отмечает The New York Times, но миллиардеру не удалось переманить достаточное количество избирателей-левоцентристов от бывшего вице-президента Байдена, который одержал победу как минимум в девяти штатах по итогам голосования 4 марта.

Накануне «супервторника» еще два вышедших из гонки кандидата публично поддержали кандидатуру Джо Байдена: бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар. Помимо Байдена в президентской гонке 2020 г. от демократов остаются еще трое: Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Тулси Габбард.

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