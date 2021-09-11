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11.09.2021

Mastercard покупает аналитическую криптокомпанию CipherTrace

Mastercard покупает аналитическую криптокомпанию CipherTrace

Платежная система Mastercard расширяет свои возможности в индустрии цифровых активов. Компания сообщила о покупке аналитического криптосервиса CipherTrace.

Платежная система Mastercard расширяет свои возможности в индустрии цифровых активов. Компания сообщила о покупке аналитического криптосервиса CipherTrace. Финансовые условия сделки не разглашаются.

CipherTrace анализирует огромные объемы операций на блокчейне, что позволяет получить представление о более чем 900 криптовалютах. Эта информация используется клиентами, в том числе некоторыми из крупнейших банков и бирж в мире, для обеспечения безопасности и мониторинга мошенничества.

Mastercard заявляет, что, интегрируя сервисы CipherTrace в собственную технологию кибербезопасности, она может дать компаниям большую прозрачность в криптопространстве, помогая им понимать риски и управлять своими обязательствами в отношении цифровых активов.

Приобретение является частью стратегии Mastercard в области цифровых активов, которая предусматривает партнерство с Uphold, Gemini и BitPay для создания криптокарт, создания платформ для тестирования и поддержки CBDC, а также программ для поддержки более широкого использования технологии блокчейн и NFT.

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КриптовалютаVisa и MasterCard
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