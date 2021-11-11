MasterCard ожидает сильного роста финансовых показателей с 2022 по 2024 год

Американская MasterCard Inc., одна из крупнейших платежных систем в мире, ожидает, что темпы роста выручки будут выражаться числом в верхнем диапазоне второго десятка в процентном выражении в период с 2022 по 2024 год. Об этом сообщается в документах компании, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Компания также прогнозирует, что маржа ее операционной прибыли в каждом году (с 2022 по 2024) будет составлять не менее 50%. А темпы роста прибыли в расчете на акцию будут выражаться числом в начале третьего десятка в процентном выражении.

MasterCard оценивает потенциал рынка платежей, на котором остается много неиспользованных возможностей, в $255 трлн. Принимая во внимание эти возможности, компания планирует ускорить внедрение цифровых технологий для повышения роли в секторе потребительских платежей.

MasterCard позитивно оценивает свой потенциал в таких областях, как денежные переводы, коммерческие операции и оплата счетов.

Кроме того, компания намеревается и дальше развивать бизнес услуг, который, как ожидается, по итогам года покажет выручку в размере $6,5 млрд.

В ходе презентации для инвесторов MasterCard сообщила, что будет сотрудничать с такими крупными американскими компаниями, как авиаперевозчик American Airlines Group Inc. и поставщик технологий для финансовой отрасли Fiserv Inc., в сфере платежей по принципу "покупай сейчас, плати позже" (buy-now pay-later).

Котировки акций MasterCard в начале торгов в среду растут на 4%. За последний месяц капитализация компании выросла на 4,6%, в то время как фондовый индекс S&Р 500 поднялся на 7,2% за этот период.

Фото: rbc.ru