Mastercard добавит поддержку биткоин-платежей в сети

Платежный гигант Mastercard в ближайшее время анонсирует поддержку криптовалют в своей сети. Об этом сообщает CNBC.

Банки и мерчанты получат возможность интегрировать криптовалюты в свои продукты. Речь идет о биткоин-кошельках, кредитных и дебетовых картах для начислений в криптовалютах, а также программах лояльности, баллы в которых могут быть конвертированы в цифровые активы.

Исполнительный вице-президент Mastercard по цифровому партнерству Шерри Хеймонд заявил, что инициатива позволит банкам конкурировать с криптовалютными биржами.

Партнером платежной сети станет платформа Bakkt. Она будет посредником по продаже и хранению криптовалют.

По словам генерального директора Bakkt Гэвина Майкла, компании смогут самостоятельно устанавливать ставку для конвертации традиционных баллов в биткоины, тем самым позволив клиентам получать доход.

Фото: thecoinshark.net