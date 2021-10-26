  1. Главная
  2. Новости
Во вторник, в 9:08

Mastercard добавит поддержку биткоин-платежей в сети

Mastercard добавит поддержку биткоин-платежей в сети

Платежный гигант Mastercard в ближайшее время анонсирует поддержку криптовалют в своей сети.

Платежный гигант Mastercard в ближайшее время анонсирует поддержку криптовалют в своей сети. Об этом сообщает CNBC. 

Банки и мерчанты получат возможность интегрировать криптовалюты в свои продукты. Речь идет о биткоин-кошельках, кредитных и дебетовых картах для начислений в криптовалютах, а также программах лояльности, баллы в которых могут быть конвертированы в цифровые активы. 

Исполнительный вице-президент Mastercard по цифровому партнерству Шерри Хеймонд заявил, что инициатива позволит банкам конкурировать с криптовалютными биржами.

Партнером платежной сети станет платформа Bakkt. Она будет посредником по продаже и хранению криптовалют.

По словам генерального директора Bakkt Гэвина Майкла, компании смогут самостоятельно устанавливать ставку для конвертации традиционных баллов в биткоины, тем самым позволив клиентам получать доход.

Фото: thecoinshark.net

Поделиться
БиткоинКриптовалютаVisa и MasterCard
Мнение экспертов
Борис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
23.10.2021Как рассчитывается кредитная нагрузка и как ее уменьшить
20.10.2021Банк ЦентрКредит предлагает ипотеку без ограничений
20.10.2021Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
19.10.2021Обзор ипотеки в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия
Новостная лента
Все новости