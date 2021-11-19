Маск продолжает продавать акции компании Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск продолжает продавать акции Tesla: он воспользовался своими опционами и продал акции на сумму $930 млн после того, как на прошлой неделе продал на $6,9 млрд.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Маск продал в начале этой недели более 934 тыс. акций. В общей сложности с 8 ноября, на следующий день после опроса Маска в Twitter, было решено продать 10% его доли в Tesla. Несмотря на то, что больше половины пользователей — почти 58% сказали «да», продажи акций начались еще задолго до опроса.

Продаж Маском акций сопровождались на прошлой неделе огромным падением курса акций Tesla за более чем год — с 8 ноября они снизились более чем на 17%, хотя в целом за последние 12 месяцев выросли на 148%.

Обычно во время такой сильной коррекции у инвесторов есть время подумать и выкупить «просадку», по мнению аналитика Investing.com Хариса Анвара. «В этом году Tesla подорожала более чем на 50%. Эти акции время от времени испытывали сильную коррекцию, прежде чем возобновить восходящую траекторию», — добавил он.

Фото: ria.ru