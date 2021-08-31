  1. Главная
  2. Новости
31.08.2021

Манчестер Юнайтед выплатит "Ювентусу" за Роналду 15 млн евро за пять лет

Манчестер Юнайтед выплатит "Ювентусу" за Роналду 15 млн евро за пять лет

Сумма трансфера за переход Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" составит 15 млн евро, сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.

Сумма трансфера за переход Криштиану Роналду из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" составит 15 млн евро, сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.

При этом выплата клубом из Англии будет производиться в течение пяти лет.

Кроме того, отмечается, что в случае выигрыша португальским форвардом в составе МЮ новых титулов, сумма может быть увеличена максимум дол 8 млн евро.

Между тем, как сообщила пресс-служба МЮ, контракт с Роналду подписан сроком на два года.

27 августа стало известно, что 36-летний Роналду возвращается в "Манчестер Юнайтед", цвета которого он защищал в период с 2003 по 2009 годы.

Из МЮ Роналду переходил мадридский "Реал", а оттуда в 2018 году - в "Ювентус". На счету португальца свыше 30 выигранных крупных турниров, в том числе - пять раз Лигу чемпионов, четыре - клубный чемпионат мира, он становился неоднократным чемпионом Англии, Испании и Италии, в составе "Спортинга" завоевал звание чемпиона Португалии.

Также Роналду - чемпион Европы в составе сборной Португалии. Он - пятикратный обладатель "Золотого мяча".

Фото: vesti.ru

Поделиться
Спорт
Мнение экспертов
Эрик ФомичевВ прошлую пятницу, в 7:05Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В прошлую пятницу, в 6:58На что обращать внимание при подписание кредитного договора
08.09.2021Как оформить кредит наличными через приложение Kaspi.kz
07.09.2021«Все, что нужно клиенту»: Уникальная карта от Банка ЦентрКредит
06.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.
Новостная лента
Все новости