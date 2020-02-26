Мамин поручил ускорить принятие 8-го пакета мер по улучшению бизнес-климата

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по улучшению бизнес-климата, сообщается на официальном интернет-ресурсе Премьер-Министра РК.

О проводимой работе в этом направлении доложили министр национальной экономики Р. Даленов, заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Э. Жумагазиев и Первый Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК А. Смаилов.

Поддержка предпринимательства в РК осуществляется в рамках программ «Дорожная карта бизнеса», «Еңбек» и «Экономика простых вещей». В 2019 году в рамках этих программ оказана финансовая поддержка по 5903 проектам, из которых 3700 направлены на действующие предприятия и 2200 — на создание нового производства или расширение действующего.

В 2019 году доля МСБ в ВВП составила 29,5%. За предыдущие 5 лет принято 7 пакетов законодательных инициатив, направленных на сокращение административных барьеров и различных операционных издержек бизнеса.

Результатом принятых реформ является вхождение Казахстана в ТОП-25 лучших стран среди 190 государств мира в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business» по легкости ведения бизнеса.

К настоящему времени разработан и передан на рассмотрение Парламента 8-ой пакет законодательных мер по вопросам улучшения бизнес-климата. Документ предусматривает упрощение процедуры регистрации договоров (отмена проставления штампа), ускорение порядка регистрации плательщика НДС (онлайн, в течение 1 дня), возможность открытия банковских счетов онлайн в течение 1 дня, исключение необходимости уведомления по отдельным процедурам (ГАСК, дорожной полиции), повышение безопасности сделок через публичный доступ к информации (об аресте, обременении, правах собственности на недвижимость для юр.лиц), объединение ряда разрешительных документов в один пакет и др.

«Перед Правительством поставлена задача усилить роль МСБ и довести его долю в экономике страны до не менее 35% к 2025 году, а к 2050 году – до 50%. Для достижения этих показателей и созданию максимально благоприятных условий развития бизнеса ведется большая и планомерная работа», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр отметил эффективность мер и программ, способствующих развитию бизнеса и стимулирующих предпринимательскую активность граждан.

«Сейчас следует выстроить слаженную работу для качественного и эффективного решения задач, поставленных Главой Государства. В этой связи необходимо ускорить принятие 8-го пакета мер по улучшению бизнес-климата и до 1 июня текущего года провести соответствующую работу в Парламенте», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства поручил Министерству национальной экономики до 1 июля т. г. завершить работу по реализации проекта «Правительство для бизнеса», который упростит процедуры получения мер господдержки предпринимателей по принципу «Единого окна».