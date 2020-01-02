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Finance.kz
Finance.kz
В четверг, в 10:26

Малый бизнес освободили от уплаты налогов на три года

Малый бизнес с 2020 года по 2022 год освободили от уплаты КПН, ИПН, соцналога и единого земельного налога, передает LS.

Данная норма закреплена в подписанном президентом Законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте". 

"Установить, что на период с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года лица, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микро- или малого предпринимательства, в том числе плательщики единого земельного налога уменьшают на 100%, подлежащую уплате: 1) сумму корпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты), исчисленного в соответствии со статьями 686, 687, 695, 700 настоящего Кодекса; 2) сумму социального налога, исчисленного в соответствии со статьей 687 настоящего Кодекса; 3) сумму единого земельного налога, исчисленного в соответствии со статьей 704 настоящего Кодекса", - говорится в дополнении к одной из статей Налогового кодекса.

Данная мера будет распространяться на малый и микро-бизнес. Согласно предпринимательскому кодексу малым бизнесом в Казахстане считаются ИП и ТОО со среднегодовой численностью работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300 000 МРП, а микро-бизнесом – ИП со среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше 30 000 месячного расчетного показателя.

При этом освобождение от налогов не будет действовать в отношении следующих видов деятельности: 

  1. деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  2. производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;
  3. деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
  4. проведение лотереи;
  5. деятельность в сфере игорного бизнеса;
  6. деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;
  7. банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
  8. аудиторскую деятельность;
  9. профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
  10. деятельность кредитных бюро;
  11. охранную деятельность;
  12. деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
  13. деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;
  14. реализацию полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;
  15. розничную реализацию отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута;
  16. внешнеэкономическую деятельность.".

"Данная мера позволит субъектам микро- и малого бизнеса высвободить денежные средства, что даст мощный толчок развитию отечественного бизнеса", - утверждают разработчики поправок. 

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