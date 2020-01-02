Малый бизнес освободили от уплаты налогов на три года
Малый бизнес с 2020 года по 2022 год освободили от уплаты КПН, ИПН, соцналога и единого земельного налога
Малый бизнес с 2020 года по 2022 год освободили от уплаты КПН, ИПН, соцналога и единого земельного налога, передает LS.
Данная норма закреплена в подписанном президентом Законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте".
"Установить, что на период с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года лица, применяющие специальные налоговые режимы и признаваемые субъектами микро- или малого предпринимательства, в том числе плательщики единого земельного налога уменьшают на 100%, подлежащую уплате: 1) сумму корпоративного (индивидуального) подоходного налога (кроме удерживаемого у источника выплаты), исчисленного в соответствии со статьями 686, 687, 695, 700 настоящего Кодекса; 2) сумму социального налога, исчисленного в соответствии со статьей 687 настоящего Кодекса; 3) сумму единого земельного налога, исчисленного в соответствии со статьей 704 настоящего Кодекса", - говорится в дополнении к одной из статей Налогового кодекса.
Данная мера будет распространяться на малый и микро-бизнес. Согласно предпринимательскому кодексу малым бизнесом в Казахстане считаются ИП и ТОО со среднегодовой численностью работников не более 100 человек и среднегодовым доходом не свыше 300 000 МРП, а микро-бизнесом – ИП со среднегодовой численностью работников не более 15 человек или среднегодовым доходом не свыше 30 000 месячного расчетного показателя.
При этом освобождение от налогов не будет действовать в отношении следующих видов деятельности:
- деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;
- деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
- проведение лотереи;
- деятельность в сфере игорного бизнеса;
- деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;
- банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
- аудиторскую деятельность;
- профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
- деятельность кредитных бюро;
- охранную деятельность;
- деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
- деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;
- реализацию полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;
- розничную реализацию отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута;
- внешнеэкономическую деятельность.".
"Данная мера позволит субъектам микро- и малого бизнеса высвободить денежные средства, что даст мощный толчок развитию отечественного бизнеса", - утверждают разработчики поправок.