Малик Олжабеков назначен на должность вице-министра МЦРИАП РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Олжабеков Малик Серикович назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Об этом сообщает пресс-служба МЦРИАП РК.

Малик Олжабеков родился в 1986 году в Алматинской области. Окончил университет КИМЭП, Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в должности менеджера отдела кадровой работы и документооборота в АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств».

В 2012-2017 гг. — работал на руководящих должностях в АО «Республиканский центр космической связи».

В 2017-2019 гг. — и.о. заместителя председателя; заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

С августа 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Фото: пресс-служба МЦРИАП