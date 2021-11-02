Макрон призвал ежегодно направлять $100 млрд на борьбу с изменением климата

С таким призывом выступил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече мировых лидеров, начавшейся в понедельник в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

"Мы должны ежегодно выделять $100 млрд на решение задач по борьбе с изменением климата", - сказал Макрон. Он предложил осуществлять такую программу до 2025 года включительно. Глава французского государства рекомендовал Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ежегодно представлять доклад о расходовании этих средств.

Одновременно французский лидер подчеркнул, что страны, на которые приходится наибольший объем выбросов CO2, "должны расширить свои обязательства". "Ключевой момент для нашей конференции состоит в том, чтобы страны, чьи стратегии пока не отвечают нашей цели не допустить потепления климата более чем на 1,5 градуса, повысили свои обязательства в ближайшие недели", - сказал Макрон. По его мнению, "это единственный способ добиться выполнения программы по климату".

Французский лидер отметил важность совмещения повестки дня в борьбе за улучшение климата и в экономической деятельности. "Наши торговые соглашения должны отражать наши обязательства в области борьбы с потеплением", - указал он.

Макрон потребовал мер солидарности в отношениях со странами Африки и Тихого океана, "первыми испытывающими сегодня последствия климатического кризиса". "Мы можем справиться с международными вызовами только в случае, если будем координировать усилия и действовать вместе", - считает президент Франции.

Выступления лидеров проходят в Шотландском выставочном центре на берегу реки Клайд. Саммит завершится 2 ноября, сама же конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.

Фото: ria.ru