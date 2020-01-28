М. Абылкасымова рассказала о планах финрегулятора на 2020 год

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, выступая сегодня с докладом на заседании Правительства, рассказала о мерах в рамках реализации поручений Главы государства, озвученных на расширенном заседании 24 января 2020 года.

Одно из направлений работы финрегулятора в рамках данных мер – это обеспечение финансовой стабильности, в том числе оздоровление банковской системы. Как сообщила М. Абылкасымова, в феврале текущего года будет завершена независимая оценка качества активов банковской системы, начатая в 2019 году.

«Оздоровление банковского сектора будет продолжено посредством создания адекватного запаса провизий и капитала на рыночных условиях без использования бюджетных средств», - отметила она. По ее словам, соответствующие подходы будут разработаны до конца первого квартала текущего года.

М. Абылкасымова также проинформировала, что для обеспечения стабильности финансового сектора на системной основе с 2020 года на полномасштабной основе будет внедрен риск-ориентированный надзор (РОН) в банковском и страховом секторах. «РОН будет усилен мерами макропруденциального регулирования, проводимыми совместно Агентством и Национальным Банком в рамках Совета по финансовой стабильности», - уточнила она.

«Оздоровление банковской системы будет способствовать увеличению кредитования экономики банками», - продолжила М. Абылкасымова, добавив, что одновременно с этим будут предложены меры для расширения возможности кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках программы кредитования приоритетных отраслей экономики.

Еще одно направление деятельности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка - недопущение стремительного роста беззалогового потребительского кредитования.

Как напомнила М. Абылкасымова, с 1 января 2020 года вступили в действие нормы законодательства по ограничению рисков в потребительском кредитовании. «Агентство продолжит мониторинг эффективности принятых регуляторных мер для ограничения стремительного роста потребительского кредитования», - сказала она. По ее словам, Агентством в первом полугодии 2020 года будут приняты дополнительные регуляторные меры для недопущения чрезмерного роста долговой нагрузки населения.

«С учетом новых задач, поставленных Главой государства по комплексному развитию всего финансового сектора, Агентством будет актуализирована и принята Концепция развития финансового сектора до 2030 года в новой редакции до 1 июля текущего года», - подчеркнула М. Абылкасымова очередное направление деятельности финрегулятора в рамках мер по реализации поручений Главы государства.

Как сказала Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, совместно с финансовым сообществом будут разработаны комплексные меры по развитию финансового сектора для создания дополнительных возможностей инвестирования и привлечения капитала.

«Будут подготовлены необходимые законодательные изменения по вопросам страхования и рынка ценных бумаг в части совершенствования регулирования и разработки новых финансовых инструментов. Соответствующий законопроект планируется внести в Правительство до конца текущего года», - резюмировала М. Абылкасымова.