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В понедельник, в 8:40

Лукойл планирует увеличить свое присутствие в Казахстане

Лукойл планирует увеличить свое присутствие в Казахстане

"Лукойл" закладывает в бюджет на 2022 год цену нефти на уровне $60 за баррель.

"Лукойл" планирует расширить свое участие в казахстанских нефтегазовых проектах, сказал журналистам президент и совладелец компании Вагит Алекперов в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби.

"Мы надеемся усилить свое присутствие на территории Казахстана. Это нефтегазовые проекты", - сказал он.

Компания прогнозирует объем добычи жидких углеводородов в 2022 году на уровне 83 млн тонн с учетом сохранения ограничений в рамках ОПЕК+, сообщил Алекперов.

"Пока с учетом ограничений это около 83 млн тонн. Это жидкие углеводороды", - сказал он.

Алекперов добавил, что в настоящее время свободные добывающие мощности "Лукойла" составляют порядка 30 тыс. баррелей в сутки. "Мы надеемся, что если такими темпами будет идти увеличение объемов производства, то мы уже в конце января - феврале выйдем на полный потенциал своей добычи нефти и по России, и по зарубежным проектам", - подчеркнул он.

"Лукойл" закладывает в бюджет на 2022 год цену нефти на уровне $60 за баррель.

Фото: ria.ru

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НефтьКазахстан
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