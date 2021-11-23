Лукойл открыл нефтяное месторождение на шельфе Мексики

Крупнейший в РФ частный нефтедобытчик - Лукойл объявил об открытии нефтяного месторождения на структуре Yoti West на Блоке 12 шельфа Мексики с начальными геологическими запасами до 250 миллионов баррелей, сообщил Лукойл.

Скважина Yoti West-1 EXP пробурена в 60 километрах от берега с полупогружной платформы Valaris 8505.

В 2017 году Лукойл получил право на разведку и добычу углеводородов на Блоке 12 в Мексиканском заливе. Лукойл, являясь оператором проекта, владеет 60% долей, итальянской компании Eni принадлежат оставшиеся 40%.

Лукойл и Eni также работают на Блоке 10 шельфа Мексики.

Фото: rbc.ru