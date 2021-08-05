Lufthansa сократила убыток благодаря снижению расходов

Немецкая Lufthansa уменьшила убыток во втором квартале и зафиксировала положительный показатель свободного денежного потока впервые с начала пандемии коронавируса благодаря более быстрому, чем ожидалось, сокращению затрат, говорится в сообщении компании в четверг.

Группа, в которую также входят перевозчики Eurowings, Swiss, Brussels Airlines и Austrian Airlines, в апреле-июне получила скорректированный операционный убыток в размере 952 миллионов евро ($1,13 миллиарда). Это на 43% меньше убытка за второй квартал прошлого года и лучше прогноза аналитиков, составлявшего 971 миллион евро.

Квартальная выручка достигла 3,2 миллиарда евро против прогноза в 3,3 миллиарда евро.

Скорректированный показатель свободного денежного потока составил 340 миллионов евро, в том же квартале прошлого года показатель был минус 1,13 миллиарда евро.

Компания сообщила, что уже наполовину выполнила цель по снижению расходов на 3,5 миллиарда евро, поставленную на 2024 год.

В апреле-июне группа Lufthansa перевезла 7 миллионов пассажиров, что составляет всего 18% от показателя второго квартала допандемийного 2019 года.

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