Lufthansa сократила квартальный чистый убыток на 96%

Чистый убыток германской авиакомпании Lufthansa Group в июле-сентябре 2021 года составил 72 млн евро против 1,967 млрд евро годом ранее. Показатель снизился за отчетный период на 96%.

Скорректированная прибыль до процентных и налоговых выплат (EBIT) составила 17 млн евро, в то время как годом ранее был зафиксирован убыток в размере 1,262 млрд евро.

Выручка увеличилась почти вдвое и достигла 5,207 млрд евро по сравнению с 2,66 млрд евро в третьем квартале 2020 года. Операционные расходы выросли на 32% - до 5,649 млрд евро.

Lufthansa в минувшем квартале перевезла 19,623 млн пассажиров против 8,681 млн годом ранее. Загруженность рейсов поднялась до 68,8% по сравнению с 53%. Число перелетов увеличилось на 75% - до 170,55 тыс.

Чистый объем долга авиакомпании на конец сентября составлял 9 млрд евро, что на 9% ниже показателя на конец прошлого года.

Котировки акций Lufthansa повышаются на 1,3% в ходе торгов в среду. Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 24% (ниже 7 млрд евро), при этом фондовый индекс DAX прибавил 16% за этот период.

В группу Lufthansa помимо одноименной авиакомпании входят Eurowings, Swiss Airlines, Austrian Airlines и Brussels Airlines. Помимо пассажирских и грузовых авиаперевозчиков в группу входят логистические, технические и обслуживающие компании. Штат на конец сентября насчитывал около 106,7 тыс. человек.

Фото: lenta.ru