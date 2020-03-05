Lufthansa из-за коронавируса выведет из эксплуатации 150 самолетов

Немецкий авиаконцерн Lufthansa, включающий в себя также авиакомпании Swiss, Brussels Airlines и Austrian Airlines, выведет из эксплуатации 150 самолетов из-за вспышки коронавируса нового типа. Об этом Reuters рассказали источники, а затем подтвердил представитель Lufthansa. «Мы динамично корректируем наши планы с учетом чрезвычайных обстоятельств», – сказал он.

Весь авиапарк Lufthansa Group насчитывает 770 самолетов. Таким образом, ограничения затронут почти пятую его часть. По данным Reuters, из эксплуатации будут выведены 125 ближне- и среднемагистральных лайнеров и 25 дальнемагистральных.

Такие меры авиаконцерн принимает в связи с негативными экономическими последствиями вспышки коронавируса. Ранее Lufthansa уже отправила часть сотрудников в неоплачиваемые отпуска и временно приостановила набор новых работников. Кроме того, авиакомпания ограничила полеты между Германией, Швейцарией, Австрией и материковым Китаем, Гонконгом, Сеулом и Тегераном.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 79 странах. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 95 000 человек, более 3000 скончались.