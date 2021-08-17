Лучшие IT-стартапы Казахстана и СНГ получат до 20 миллионов тенге от Astana Hub

Для стартапов Казахстана, СНГ и всего мира, которые создают конкурентоспособные ИТ-продукты, появилась возможность получить финансирование до $47 000 или 20 миллионов тенге от международного технопарка Astana Hub.

Astana Hub впервые запускает финансирование ИТ-стартапов на разных стадиях в рамках программы Seed Money. Для получения средств необходимо пройти конкурсный отбор и стать участником Astana Hub. Иностранным проектам необходимо будет релоцироваться в столицу Казахстана на время участия в программе.

Помимо финансирования в рамках Seed Money, ИТ-стартапы получат широкую нефинансовую поддержку как участники акселерации. Так, получателям финансирования будут доступны бесплатное рабочее пространство, обучение и менторство, доступ к инвесторам и сообществу из 500 ИТ-компаний, налоговые и визовые преференции, PR-поддержка.

Программа Techpreneurs — это усовершенствованная версия акселератора, одной из флагманских программ Astana Hub, которая в обновленном формате будет оказывать непрерывную поддержку ИТ-стартапам всех стадий, с возможностью гибко выбирать услуги в формате “шведского стола”. Все возможности этого акселератора будут доступны для кандидатов на финансирование Seed Money от Astana Hub.

Чтобы получить финансирование от Astana Hub, необходимо пройти 6 этапов отбора: подача заявки и ее первичное рассмотрение, диагностика заявки, отбор проектов на презентацию, питч-презентация, решение комиссии и, в завершение, заключение договора с претендентами. Получатели финансирования будут обязаны отчислять дополнительный 1% от своей выручки в течение трёх лет в пользу Astana Hub, а также помогать в развитии других стартапов.

Комиссия из числа независимых экспертов — ключевых представителей ИТ-рынка, которые сами когда-то прошли путь от технологического стартапа до гиганта индустрии — отберет минимум 35 лучших проектов на разных стадиях: MVP, Product-Market Fit, Scale.

Претендовать на финансирование может любой технологический и инновационный проект, который занимается разработкой новых продуктов в сфере IT и соответствует перечню приоритетных видов деятельности Astana Hub. Как минимум, для участия в программе обязательно наличие минимального жизнеспособного продукта (MVP).

В зависимости от стадии ИТ-стартапа, к претендентам предъявляются следующие критерии:

Стартапы на начальной стадии развития — MVP — с командой из 3 человек, имеющимся прототипом, а также базой первых пользователей могут привлечь до 5 млн тенге;

— с командой из 3 человек, имеющимся прототипом, а также базой первых пользователей могут привлечь до 5 млн тенге; Стартапы на средней стадии — Product/Market Fit — с командой из 7 человек, базой клиентов/пользователей и регулярными продажами могут претендовать на финансирование до 10 млн тенге;

— с командой из 7 человек, базой клиентов/пользователей и регулярными продажами могут претендовать на финансирование до 10 млн тенге; Стартапы на продвинутой стадии — Scale — с положительной unit-экономикой, финансовыми расчетами и маркетинговым планом могут привлечь до 20 млн тенге.

Как отмечает руководство Astana Hub, программа Seed Money благоприятно повлияет на стимулирование экспорта ИТ-продуктов, обмен опытом и внедрение лучших практик, и, как следствие, развитие местных кадров.

«Финансирование будет осуществляться по модели revenue share (разделение дохода). В течение 3 лет участник программы будет выплачивать сумму в размере 1% от дохода, полученного за квартал. Это даст возможность финансировать в дальнейшем новые потоки стартапов» — генеральный директор Astana Hub, Магжан Мадиев.

Прием заявок стартует 2 августа, а срок окончания устанавливается в зависимости от стадии развития стартапа:

MVP — по 18 сентября 2021;

Product/Market Fit — по 4 сентября 2021;

Scale — по 21 августа 2021.

Программа Seed Money станет первым опытом финансовой поддержки от Astana Hub, в дальнейших планах — внедрить финансирование ИТ-стартапов на постоянной основе, с каждым годом увеличивая количество получателей, объём финансирования и эффективность.

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