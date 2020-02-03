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Вчера, в 5:15

Louis Vuitton открыл первый ресторан

Кафе Le Café V и ресторан Sugalabo V появились во флагманском бутике марки в Осаке.

В новом флагманском бутике Louis Vuitton в Осаке открылись первые в истории марки кафе и ресторан — Le Café V и Sugalabo V. Они расположены на четвертом этаже магазина, шефом обоих заведений стал Йосуке Суга — его флагманский токийский ресторан Sugalabo занимает 47-ю строчку рейтинга лучших ресторанов Азии The World`s 50 Best Asia и 120-ю в мировом списке.

Кафе и ресторан занимают весь четвертый этаж нового здания. Помимо обычных посадочных мест Le Café V включает коктейльный бар и террасу. Доступ в Le Café V свободный. Sugalabo V работает только на ужин и только по предварительной брони. Это совсем небольшой ресторан на несколько гостей, вход в него осуществляется через «потайную» дверь.

Оформлением обоих заведений занимался японский дизайнер Токудзин Йосиока. По замыслу архитектора бутика Дзюна Аоки, здание спроектировано как плывущий по волнам корабль. Морская тема поддержана и в оформлении пространств: в интерьере много оттенков синего и зеленого цветов, а главный зал напоминает каюту корабля.

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