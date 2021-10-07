Лицензия АТФБанка на проведение банковских операций прекратило действие

АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank") (Алматы), сообщило KASE о том, что в соответствии с приказом первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка "О прекращении действия лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Акционерному обществу "АТФБанк" (Дочерний банк Акционерного общества "First Heartland Jusan Bank")" от 05 октября 2021 года прекращено действие лицензии АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jusan Bank") на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, в связи с добровольным возвратом.

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