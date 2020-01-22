Лидерами рейтинга «умных» регионов оказались города Нур-Султан, Алматы и Уральск

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК оценило работу по цифровизации, проводимую регионами. В числе лидеров рейтинга оказались города Нур-Султан, Алматы и Уральск.

В исследовании приняли участие 14 областных центров и 3 города республиканского значения. Оценка проводилась на основе эталонного стандарта «умных городов» состоящего из 11 различных направлений и 80 показателей. Касались они цифровых инициатив в здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспорте, экологии, социальной сферы и др.

В частности, при составлении рейтинга обращалось внимание на автоматизацию государственных услуг акиматов, наличие в домах «умных» счетчиков, количество зарегистрированных стартапов, внедрение интеллектуальных транспортных систем, доступность приложений для мониторинга общественного транспорта и т.д.

По словам вице-министра Аблайхана Оспанова, этот рейтинг призван повысить цифровую активность регионов.