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Вчера, в 1:41

LG купит израильский стартап по автомобильной кибербезопасности Cybellum за $240 млн

LG купит израильский стартап по автомобильной кибербезопасности Cybellum за $240 млн

Сделка будет состоять из нескольких этапов, пишет TechCrunch со ссылкой на сообщение компании. Если оценка компании останется неизменной, то общая сумма сделки составит $240 млн.

Компания интересуется разработкой программ для автопроизводителей.

Сделка будет состоять из нескольких этапов, пишет TechCrunch со ссылкой на сообщение компании. Если оценка компании останется неизменной, то общая сумма сделки составит $240 млн.

Сначала LG купит 64% стартапа за $140 млн, а в четвёртом квартале 2021 года — ещё часть акций за $20 млн. Компания не раскрывает дату приобретения оставшихся акций. По её данным, это произойдёт в ближайшее время, когда утвердят окончательную оценку и сумму инвестиций.

LG уже инвестировала в автомобильные стартапы, но эта покупка говорит о том, что компания интересуется программными решениями для автопромышленности, отмечает издание. Интеграция компаний начнётся в 2022 году, сообщили стороны сделки.

Cybellum основали в 2016 году выпускники Армии обороны Израиля по кибербезопасности Слава Бронфман и Майкл Энгстлер. Среди инвесторов компании есть Blumberg Capital, Target Global и RSBG Ventures. Технологиями стартапа пользуются Jaguar Land Rover, Nissan с партнёрами Harman, Toyota Tsusho и другие.

Cybellum создала систему «цифрового двойника» — точную схему всех компонентов автомобиля для оценки безопасности. Платформа помогает быстро находить уязвимости, чтобы предотвращать кибератаки без нагрузок на реальную машину.

Фото: rbc.ru

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